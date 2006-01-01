Shadow AI (SHADOAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Shadow AI (SHADOAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Shadow AI (SHADOAI) Informacije The project is a groundbreaking memecoin powered by advanced AI that interacts with the community across platforms like X (formerly Twitter). The AI generates unique content, including text, images, videos, music, and animations, all based on current trends. As it learns from user interactions, the AI becomes more responsive, providing engaging and dynamic experiences. Holders are rewarded with exclusive content, voting rights, and governance opportunities, creating an interactive ecosystem that evolves with the community. Službena web stranica: https://shadow-ai.pro/ Kupi SHADOAI odmah!

Shadow AI (SHADOAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Shadow AI (SHADOAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.19K $ 8.19K $ 8.19K Ukupna količina: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Količina u optjecaju: $ 985.00M $ 985.00M $ 985.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.30K $ 8.30K $ 8.30K Povijesni maksimum: $ 0.00138371 $ 0.00138371 $ 0.00138371 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Shadow AI (SHADOAI)

Shadow AI (SHADOAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Shadow AI (SHADOAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SHADOAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SHADOAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SHADOAI tokena, istražite SHADOAI cijenu tokena uživo!

