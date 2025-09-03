Više o SHADOAI

Shadow AI Logotip

Shadow AI Cijena (SHADOAI)

Neuvršten

1 SHADOAI u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Shadow AI (SHADOAI)
Shadow AI (SHADOAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00138371
$ 0.00138371$ 0.00138371

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.09%

+9.09%

Shadow AI (SHADOAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SHADOAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHADOAI je $ 0.00138371, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHADOAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +9.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Shadow AI (SHADOAI)

$ 8.05K
$ 8.05K$ 8.05K

--
----

$ 8.16K
$ 8.16K$ 8.16K

985.00M
985.00M 985.00M

998,232,890.888843
998,232,890.888843 998,232,890.888843

Trenutačna tržišna kapitalizacija Shadow AI je $ 8.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHADOAI je 985.00M, s ukupnom količinom od 998232890.888843. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.16K.

Shadow AI (SHADOAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Shadow AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Shadow AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Shadow AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Shadow AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+12.09%
60 dana$ 0+31.99%
90 dana$ 0--

Što je Shadow AI (SHADOAI)

The project is a groundbreaking memecoin powered by advanced AI that interacts with the community across platforms like X (formerly Twitter). The AI generates unique content, including text, images, videos, music, and animations, all based on current trends. As it learns from user interactions, the AI becomes more responsive, providing engaging and dynamic experiences. Holders are rewarded with exclusive content, voting rights, and governance opportunities, creating an interactive ecosystem that evolves with the community.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Shadow AI (SHADOAI)

Službena web-stranica

Shadow AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Shadow AI (SHADOAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Shadow AI (SHADOAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Shadow AI.

Provjerite Shadow AI predviđanje cijene sada!

SHADOAI u lokalnim valutama

Shadow AI (SHADOAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Shadow AI (SHADOAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SHADOAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Shadow AI (SHADOAI)

Koliko Shadow AI (SHADOAI) vrijedi danas?
Cijena SHADOAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SHADOAI u USD?
Trenutačna cijena SHADOAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Shadow AI?
Tržišna kapitalizacija za SHADOAI je $ 8.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SHADOAI?
Količina u optjecaju za SHADOAI je 985.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SHADOAI?
SHADOAI je postigao ATH cijenu od 0.00138371 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SHADOAI?
SHADOAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SHADOAI?
24-satni obujam trgovanja za SHADOAI je -- USD.
Hoće li SHADOAI još narasti ove godine?
SHADOAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SHADOAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.