Sevilla Fan Token (SEVILLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.179811 $ 0.179811 $ 0.179811 24-satna najniža cijena $ 0.187201 $ 0.187201 $ 0.187201 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.179811$ 0.179811 $ 0.179811 24-satna najviša cijena $ 0.187201$ 0.187201 $ 0.187201 Najviša cijena ikada $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 Najniža cijena $ 0.176172$ 0.176172 $ 0.176172 Promjena cijene (1H) +0.07% Promjena cijene (1D) -1.72% Promjena cijene (7D) -0.55% Promjena cijene (7D) -0.55%

Sevilla Fan Token (SEVILLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.183591. Tijekom protekla 24 sata, SEVILLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.179811 i najviše cijene $ 0.187201, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEVILLA je $ 3.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.176172.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEVILLA se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -1.72% u posljednjih 24 sata i -0.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sevilla Fan Token (SEVILLA)

Tržišna kapitalizacija $ 734.33K$ 734.33K $ 734.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Količina u optjecaju 4.00M 4.00M 4.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sevilla Fan Token je $ 734.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SEVILLA je 4.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.84M.