Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.680619 $ 0.680619 $ 0.680619 24-satna najniža cijena $ 0.689594 $ 0.689594 $ 0.689594 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.680619$ 0.680619 $ 0.680619 24-satna najviša cijena $ 0.689594$ 0.689594 $ 0.689594 Najviša cijena ikada $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Najniža cijena $ 0.106881$ 0.106881 $ 0.106881 Promjena cijene (1H) -0.75% Promjena cijene (1D) -0.54% Promjena cijene (7D) -12.20% Promjena cijene (7D) -12.20%

sEUR (SEUR) cijena u stvarnom vremenu je $0.68062. Tijekom protekla 24 sata, SEURtrgovalo je između najniže cijene $ 0.680619 i najviše cijene $ 0.689594, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEUR je $ 1.86, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.106881.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEUR se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, -0.54% u posljednjih 24 sata i -12.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 677.22K$ 677.22K $ 677.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 677.22K$ 677.22K $ 677.22K Količina u optjecaju 995.00K 995.00K 995.00K Ukupna količina 995,003.8666365609 995,003.8666365609 995,003.8666365609

Trenutačna tržišna kapitalizacija sEUR je $ 677.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SEUR je 995.00K, s ukupnom količinom od 995003.8666365609. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 677.22K.