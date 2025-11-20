SETAI Agents Cijena danas

Trenutačna cijena SETAI Agents (SETAI) danas je $ 0.00032359, s promjenom od 0.74% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SETAI u USD je $ 0.00032359 po SETAI.

SETAI Agents trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 32,360, s količinom u optjecaju od 100.00M SETAI. Tijekom posljednja 24 sata, SETAI trgovao je između $ 0.0003236 (niska) i $ 0.00032604 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.057562, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00029989.

U kratkoročnim performansama, SETAI se kretao -0.00% u posljednjem satu i -7.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SETAI Agents (SETAI)

Tržišna kapitalizacija $ 32.36K$ 32.36K $ 32.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.36K$ 32.36K $ 32.36K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

