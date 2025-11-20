SERO Cijena danas

Trenutačna cijena SERO (SERO) danas je $ 0.00233749, s promjenom od 0.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SERO u USD je $ 0.00233749 po SERO.

SERO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,034,533, s količinom u optjecaju od 443.89M SERO. Tijekom posljednja 24 sata, SERO trgovao je između $ 0.00231058 (niska) i $ 0.00237014 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.55192, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00230722.

U kratkoročnim performansama, SERO se kretao +0.00% u posljednjem satu i -8.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SERO (SERO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Količina u optjecaju 443.89M 443.89M 443.89M Ukupna količina 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SERO je $ 1.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SERO je 443.89M, s ukupnom količinom od 650000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.