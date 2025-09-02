Sentre (SNTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0157581 $ 0.0157581 $ 0.0157581 24-satna najniža cijena $ 0.01688176 $ 0.01688176 $ 0.01688176 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0157581$ 0.0157581 $ 0.0157581 24-satna najviša cijena $ 0.01688176$ 0.01688176 $ 0.01688176 Najviša cijena ikada $ 0.053225$ 0.053225 $ 0.053225 Najniža cijena $ 0.00016729$ 0.00016729 $ 0.00016729 Promjena cijene (1H) +2.75% Promjena cijene (1D) +3.00% Promjena cijene (7D) +9.74% Promjena cijene (7D) +9.74%

Sentre (SNTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.01663118. Tijekom protekla 24 sata, SNTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0157581 i najviše cijene $ 0.01688176, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNTR je $ 0.053225, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00016729.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNTR se promijenio za +2.75% u posljednjih sat vremena, +3.00% u posljednjih 24 sata i +9.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sentre (SNTR)

Tržišna kapitalizacija $ 16.63M$ 16.63M $ 16.63M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.63M$ 16.63M $ 16.63M Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sentre je $ 16.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNTR je 999.94M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.63M.