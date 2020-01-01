Sentinel (P2P) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sentinel (P2P), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sentinel (P2P) Informacije Secure and decentralized VPN for the blockchain age. A modern VPN backed by blockchain anonymity and security. Share & monetize your unused bandwidth and earn Sentinel tokens. Službena web stranica: https://sentinel.co Kupi P2P odmah!

Sentinel (P2P) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sentinel (P2P), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Ukupna količina: $ 32.59B $ 32.59B $ 32.59B Količina u optjecaju: $ 23.14B $ 23.14B $ 23.14B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.46M $ 7.46M $ 7.46M Povijesni maksimum: $ 0.050557 $ 0.050557 $ 0.050557 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00022883 $ 0.00022883 $ 0.00022883 Saznajte više o cijeni Sentinel (P2P)

Sentinel (P2P) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sentinel (P2P) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj P2P tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja P2P tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku P2P tokena, istražite P2P cijenu tokena uživo!

