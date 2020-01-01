Sentinel Chain (SENC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sentinel Chain (SENC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sentinel Chain (SENC) Informacije The Sentinel Chain is a B2B marketplace specifically designed to provide affordable and secure financial services to the unbanked. Sentinel Chain aims to solve the following Insurance Loans Collateral Crowdfunding Community Projects E-Payments The project sees 2 major investors namely Fenbushi Capital and iGlobe Partners. There are also partnerships formed with Maybank, Medishares, Crowdo, and Vechain. Službena web stranica: https://sentinel-chain.org/ Bijela knjiga: https://sentinel-chain.org/Sentinel.Chain.Whitepaper.v0_31.1.pdf Kupi SENC odmah!

Sentinel Chain (SENC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sentinel Chain (SENC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 54.65K $ 54.65K $ 54.65K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 309.09M $ 309.09M $ 309.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 88.40K $ 88.40K $ 88.40K Povijesni maksimum: $ 0.22051 $ 0.22051 $ 0.22051 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001767 $ 0.0001767 $ 0.0001767 Saznajte više o cijeni Sentinel Chain (SENC)

Sentinel Chain (SENC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sentinel Chain (SENC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SENC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SENC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SENC tokena, istražite SENC cijenu tokena uživo!

SENC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SENC? Naša SENC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SENC predviđanje cijene tokena odmah!

