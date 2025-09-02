Sentinel (P2P) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00026761 $ 0.00026761 $ 0.00026761 24-satna najniža cijena $ 0.00028487 $ 0.00028487 $ 0.00028487 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00026761$ 0.00026761 $ 0.00026761 24-satna najviša cijena $ 0.00028487$ 0.00028487 $ 0.00028487 Najviša cijena ikada $ 0.050557$ 0.050557 $ 0.050557 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) -3.06% Promjena cijene (7D) -5.06% Promjena cijene (7D) -5.06%

Sentinel (P2P) cijena u stvarnom vremenu je $0.00027506. Tijekom protekla 24 sata, P2Ptrgovalo je između najniže cijene $ 0.00026761 i najviše cijene $ 0.00028487, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena P2P je $ 0.050557, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, P2P se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -3.06% u posljednjih 24 sata i -5.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sentinel (P2P)

Tržišna kapitalizacija $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.94M$ 8.94M $ 8.94M Količina u optjecaju 23.12B 23.12B 23.12B Ukupna količina 32,564,868,663.0 32,564,868,663.0 32,564,868,663.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sentinel je $ 6.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju P2P je 23.12B, s ukupnom količinom od 32564868663.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.94M.