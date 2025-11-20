Sentiient Cijena danas

Trenutačna cijena Sentiient (SENT) danas je $ 0.000015, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SENT u USD je $ 0.000015 po SENT.

Sentiient trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,996.38, s količinom u optjecaju od 1.20B SENT. Tijekom posljednja 24 sata, SENT trgovao je između $ 0.000015 (niska) i $ 0.000015 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0053853, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000080.

U kratkoročnim performansama, SENT se kretao +0.01% u posljednjem satu i +25.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Sentiient (SENT)

Tržišna kapitalizacija $ 18.00K$ 18.00K $ 18.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.00K$ 18.00K $ 18.00K Količina u optjecaju 1.20B 1.20B 1.20B Ukupna količina 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sentiient je $ 18.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SENT je 1.20B, s ukupnom količinom od 1200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.00K.