sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u sentient memes producer (MEMETIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

sentient memes producer (MEMETIC) Informacije Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections. Službena web stranica: https://memetic.ink/ Kupi MEMETIC odmah!

sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za sentient memes producer (MEMETIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 33.72K $ 33.72K $ 33.72K Ukupna količina: $ 956.97M $ 956.97M $ 956.97M Količina u optjecaju: $ 939.99M $ 939.99M $ 939.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.33K $ 34.33K $ 34.33K Povijesni maksimum: $ 0.00393838 $ 0.00393838 $ 0.00393838 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni sentient memes producer (MEMETIC)

sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike sentient memes producer (MEMETIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MEMETIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MEMETIC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MEMETIC tokena, istražite MEMETIC cijenu tokena uživo!

MEMETIC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MEMETIC? Naša MEMETIC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MEMETIC predviđanje cijene tokena odmah!

