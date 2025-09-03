Više o MEMETIC

sentient memes producer Logotip

sentient memes producer Cijena (MEMETIC)

Neuvršten

1 MEMETIC u USD cijena uživo:

--
----
+2.80%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena sentient memes producer (MEMETIC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:39:42 (UTC+8)

sentient memes producer (MEMETIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00393838
$ 0.00393838$ 0.00393838

$ 0
$ 0$ 0

+1.65%

+2.90%

-3.66%

-3.66%

sentient memes producer (MEMETIC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MEMETICtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEMETIC je $ 0.00393838, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEMETIC se promijenio za +1.65% u posljednjih sat vremena, +2.90% u posljednjih 24 sata i -3.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sentient memes producer (MEMETIC)

$ 41.91K
$ 41.91K$ 41.91K

--
----

$ 42.67K
$ 42.67K$ 42.67K

939.99M
939.99M 939.99M

956,965,196.818106
956,965,196.818106 956,965,196.818106

Trenutačna tržišna kapitalizacija sentient memes producer je $ 41.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEMETIC je 939.99M, s ukupnom količinom od 956965196.818106. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.67K.

sentient memes producer (MEMETIC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz sentient memes producer u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz sentient memes producer u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz sentient memes producer u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz sentient memes producer u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.90%
30 dana$ 0-0.30%
60 dana$ 0+9.29%
90 dana$ 0--

Što je sentient memes producer (MEMETIC)

Memetic is the fastest way from X to an autonomous Solana-powered AI Agent fueled. Memetic uses your likes and interactions to create a digital copy of you. Your Reflection. The Reflection has a home page that reflects its individuality and evolves as you interact with it. Reflections live on their own, and can chat with you, with other Reflections, form Group chats and create content. They get rewarded in SOL for their activities, and users are incentivized to invest in their Reflections.

Resurs sentient memes producer (MEMETIC)

Službena web-stranica

sentient memes producer Predviđanje cijene (USD)

Koliko će sentient memes producer (MEMETIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših sentient memes producer (MEMETIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za sentient memes producer.

Provjerite sentient memes producer predviđanje cijene sada!

MEMETIC u lokalnim valutama

sentient memes producer (MEMETIC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike sentient memes producer (MEMETIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MEMETIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o sentient memes producer (MEMETIC)

Koliko sentient memes producer (MEMETIC) vrijedi danas?
Cijena MEMETIC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MEMETIC u USD?
Trenutačna cijena MEMETIC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija sentient memes producer?
Tržišna kapitalizacija za MEMETIC je $ 41.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MEMETIC?
Količina u optjecaju za MEMETIC je 939.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MEMETIC?
MEMETIC je postigao ATH cijenu od 0.00393838 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MEMETIC?
MEMETIC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MEMETIC?
24-satni obujam trgovanja za MEMETIC je -- USD.
Hoće li MEMETIC još narasti ove godine?
MEMETIC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MEMETIC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:39:42 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

