sentient memes producer (MEMETIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00393838$ 0.00393838 $ 0.00393838 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.65% Promjena cijene (1D) +2.90% Promjena cijene (7D) -3.66% Promjena cijene (7D) -3.66%

sentient memes producer (MEMETIC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MEMETICtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEMETIC je $ 0.00393838, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEMETIC se promijenio za +1.65% u posljednjih sat vremena, +2.90% u posljednjih 24 sata i -3.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sentient memes producer (MEMETIC)

Tržišna kapitalizacija $ 41.91K$ 41.91K $ 41.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.67K$ 42.67K $ 42.67K Količina u optjecaju 939.99M 939.99M 939.99M Ukupna količina 956,965,196.818106 956,965,196.818106 956,965,196.818106

Trenutačna tržišna kapitalizacija sentient memes producer je $ 41.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEMETIC je 939.99M, s ukupnom količinom od 956965196.818106. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.67K.