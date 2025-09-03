Senti AI (SENTI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -0.29% Promjena cijene (7D) -4.90% Promjena cijene (7D) -4.90%

Senti AI (SENTI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SENTItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SENTI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SENTI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i -4.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Senti AI (SENTI)

Tržišna kapitalizacija $ 16.54K$ 16.54K $ 16.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.40K$ 17.40K $ 17.40K Količina u optjecaju 95.02B 95.02B 95.02B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

