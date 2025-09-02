SENTAI (SENTAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01576158$ 0.01576158 $ 0.01576158 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.79% Promjena cijene (1D) +3.15% Promjena cijene (7D) +8.54% Promjena cijene (7D) +8.54%

SENTAI (SENTAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SENTAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SENTAI je $ 0.01576158, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SENTAI se promijenio za +0.79% u posljednjih sat vremena, +3.15% u posljednjih 24 sata i +8.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SENTAI (SENTAI)

Tržišna kapitalizacija $ 105.35K$ 105.35K $ 105.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 105.35K$ 105.35K $ 105.35K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,994,169.36 999,994,169.36 999,994,169.36

Trenutačna tržišna kapitalizacija SENTAI je $ 105.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SENTAI je 999.99M, s ukupnom količinom od 999994169.36. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 105.35K.