Sensi (SENSI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00469286 $ 0.00469286 $ 0.00469286 24-satna najniža cijena $ 0.00474426 $ 0.00474426 $ 0.00474426 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00469286$ 0.00469286 $ 0.00469286 24-satna najviša cijena $ 0.00474426$ 0.00474426 $ 0.00474426 Najviša cijena ikada $ 0.223058$ 0.223058 $ 0.223058 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) -0.73% Promjena cijene (7D) -9.19% Promjena cijene (7D) -9.19%

Sensi (SENSI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0047057. Tijekom protekla 24 sata, SENSItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00469286 i najviše cijene $ 0.00474426, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SENSI je $ 0.223058, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SENSI se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, -0.73% u posljednjih 24 sata i -9.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sensi (SENSI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Količina u optjecaju 239.65M 239.65M 239.65M Ukupna količina 244,734,869.0 244,734,869.0 244,734,869.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sensi je $ 1.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SENSI je 239.65M, s ukupnom količinom od 244734869.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.15M.