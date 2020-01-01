Sendor (SENDOR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sendor (SENDOR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sendor (SENDOR) Informacije The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie's visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape. Službena web stranica: https://sendorcoin.com/

Sendor (SENDOR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sendor (SENDOR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 414.97K $ 414.97K $ 414.97K Ukupna količina: $ 990.07M $ 990.07M $ 990.07M Količina u optjecaju: $ 990.07M $ 990.07M $ 990.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 414.97K $ 414.97K $ 414.97K Povijesni maksimum: $ 0.01131587 $ 0.01131587 $ 0.01131587 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00041784 $ 0.00041784 $ 0.00041784 Saznajte više o cijeni Sendor (SENDOR)

Sendor (SENDOR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sendor (SENDOR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SENDOR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SENDOR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SENDOR tokena, istražite SENDOR cijenu tokena uživo!

SENDOR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SENDOR? Naša SENDOR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

