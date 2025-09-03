Sendor (SENDOR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0001448 $ 0.0001448 $ 0.0001448 24-satna najniža cijena $ 0.00023807 $ 0.00023807 $ 0.00023807 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0001448$ 0.0001448 $ 0.0001448 24-satna najviša cijena $ 0.00023807$ 0.00023807 $ 0.00023807 Najviša cijena ikada $ 0.01131587$ 0.01131587 $ 0.01131587 Najniža cijena $ 0.00004092$ 0.00004092 $ 0.00004092 Promjena cijene (1H) +3.03% Promjena cijene (1D) +62.21% Promjena cijene (7D) +213.30% Promjena cijene (7D) +213.30%

Sendor (SENDOR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00023751. Tijekom protekla 24 sata, SENDORtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001448 i najviše cijene $ 0.00023807, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SENDOR je $ 0.01131587, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00004092.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SENDOR se promijenio za +3.03% u posljednjih sat vremena, +62.21% u posljednjih 24 sata i +213.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sendor (SENDOR)

Tržišna kapitalizacija $ 235.71K$ 235.71K $ 235.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 235.71K$ 235.71K $ 235.71K Količina u optjecaju 990.07M 990.07M 990.07M Ukupna količina 990,065,853.7549632 990,065,853.7549632 990,065,853.7549632

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sendor je $ 235.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SENDOR je 990.07M, s ukupnom količinom od 990065853.7549632. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 235.71K.