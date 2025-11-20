SENATE Cijena danas

Trenutačna cijena SENATE (SENATE) danas je $ 0.00150373, s promjenom od 12.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SENATE u USD je $ 0.00150373 po SENATE.

SENATE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 206,811, s količinom u optjecaju od 137.53M SENATE. Tijekom posljednja 24 sata, SENATE trgovao je između $ 0.0014749 (niska) i $ 0.00172334 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5.85, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00103497.

U kratkoročnim performansama, SENATE se kretao -0.20% u posljednjem satu i -35.53% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SENATE (SENATE)

Tržišna kapitalizacija $ 206.81K$ 206.81K $ 206.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 245.54K$ 245.54K $ 245.54K Količina u optjecaju 137.53M 137.53M 137.53M Ukupna količina 163,287,975.308217 163,287,975.308217 163,287,975.308217

