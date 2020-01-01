SelfieDogCoin (SELFIE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SelfieDogCoin (SELFIE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SelfieDogCoin (SELFIE) Informacije Meme coin on solana, uniting people worldwide with taking a selfie with a dog Službena web stranica: https://www.selfiedog.org/ Kupi SELFIE odmah!

SelfieDogCoin (SELFIE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SelfieDogCoin (SELFIE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.97M Ukupna količina: $ 999.72M Količina u optjecaju: $ 999.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.97M Povijesni maksimum: $ 0.063906 Povijesni minimum: $ 0.00057774 Trenutna cijena: $ 0.00197449

SelfieDogCoin (SELFIE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SelfieDogCoin (SELFIE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SELFIE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SELFIE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SELFIE tokena, istražite SELFIE cijenu tokena uživo!

