SelfieDogCoin (SELFIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00151043 $ 0.00151043 $ 0.00151043 24-satna najniža cijena $ 0.00166361 $ 0.00166361 $ 0.00166361 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00151043$ 0.00151043 $ 0.00151043 24-satna najviša cijena $ 0.00166361$ 0.00166361 $ 0.00166361 Najviša cijena ikada $ 0.063906$ 0.063906 $ 0.063906 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.28% Promjena cijene (1D) -3.02% Promjena cijene (7D) -8.61% Promjena cijene (7D) -8.61%

SelfieDogCoin (SELFIE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00161326. Tijekom protekla 24 sata, SELFIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00151043 i najviše cijene $ 0.00166361, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SELFIE je $ 0.063906, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SELFIE se promijenio za +1.28% u posljednjih sat vremena, -3.02% u posljednjih 24 sata i -8.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SelfieDogCoin (SELFIE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Količina u optjecaju 999.72M 999.72M 999.72M Ukupna količina 999,722,883.210541 999,722,883.210541 999,722,883.210541

Trenutačna tržišna kapitalizacija SelfieDogCoin je $ 1.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SELFIE je 999.72M, s ukupnom količinom od 999722883.210541. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.