Selen Ai (SELEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) +1.74% Promjena cijene (7D) -10.02% Promjena cijene (7D) -10.02%

Selen Ai (SELEN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SELENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SELEN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SELEN se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +1.74% u posljednjih 24 sata i -10.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Selen Ai (SELEN)

Tržišna kapitalizacija $ 8.74K$ 8.74K $ 8.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Količina u optjecaju 974.72M 974.72M 974.72M Ukupna količina 999,245,989.18561 999,245,989.18561 999,245,989.18561

Trenutačna tržišna kapitalizacija Selen Ai je $ 8.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SELEN je 974.72M, s ukupnom količinom od 999245989.18561. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.96K.