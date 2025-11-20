SEKA Cijena danas

Trenutačna cijena SEKA (SEKA) danas je --, s promjenom od 3.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SEKA u USD je -- po SEKA.

SEKA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 124,256, s količinom u optjecaju od 1.00B SEKA. Tijekom posljednja 24 sata, SEKA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00128193, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, SEKA se kretao -0.76% u posljednjem satu i -10.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu SEKA (SEKA)

Tržišna kapitalizacija $ 124.26K$ 124.26K $ 124.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 124.26K$ 124.26K $ 124.26K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija SEKA je $ 124.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SEKA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 124.26K.