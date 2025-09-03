Seigniorage Shares (SHARE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00603801 $ 0.00603801 $ 0.00603801 24-satna najniža cijena $ 0.00605041 $ 0.00605041 $ 0.00605041 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00603801$ 0.00603801 $ 0.00603801 24-satna najviša cijena $ 0.00605041$ 0.00605041 $ 0.00605041 Najviša cijena ikada $ 2.95$ 2.95 $ 2.95 Najniža cijena $ 0.00132146$ 0.00132146 $ 0.00132146 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +0.13% Promjena cijene (7D) -2.93% Promjena cijene (7D) -2.93%

Seigniorage Shares (SHARE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00604631. Tijekom protekla 24 sata, SHAREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00603801 i najviše cijene $ 0.00605041, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SHARE je $ 2.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00132146.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SHARE se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.13% u posljednjih 24 sata i -2.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Seigniorage Shares (SHARE)

Tržišna kapitalizacija $ 117.34K$ 117.34K $ 117.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 126.99K$ 126.99K $ 126.99K Količina u optjecaju 19.40M 19.40M 19.40M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Seigniorage Shares je $ 117.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SHARE je 19.40M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 126.99K.