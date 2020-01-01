Sei fastUSD (FASTUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sei fastUSD (FASTUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sei fastUSD (FASTUSD) Informacije fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure. Službena web stranica: https://www.sei.io/ Kupi FASTUSD odmah!

Sei fastUSD (FASTUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sei fastUSD (FASTUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.40M $ 5.40M $ 5.40M Ukupna količina: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Količina u optjecaju: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.40M $ 5.40M $ 5.40M Povijesni maksimum: $ 1.082 $ 1.082 $ 1.082 Povijesni minimum: $ 0.798241 $ 0.798241 $ 0.798241 Trenutna cijena: $ 0.999453 $ 0.999453 $ 0.999453 Saznajte više o cijeni Sei fastUSD (FASTUSD)

Sei fastUSD (FASTUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sei fastUSD (FASTUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FASTUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FASTUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FASTUSD tokena, istražite FASTUSD cijenu tokena uživo!

