Sei fastUSD (FASTUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.992599 $ 0.992599 $ 0.992599 24-satna najniža cijena $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.992599$ 0.992599 $ 0.992599 24-satna najviša cijena $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Najviša cijena ikada $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 Najniža cijena $ 0.798241$ 0.798241 $ 0.798241 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) +0.45% Promjena cijene (7D) +0.03% Promjena cijene (7D) +0.03%

Sei fastUSD (FASTUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999107. Tijekom protekla 24 sata, FASTUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.992599 i najviše cijene $ 1.007, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FASTUSD je $ 1.082, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.798241.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FASTUSD se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +0.45% u posljednjih 24 sata i +0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sei fastUSD (FASTUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M Količina u optjecaju 5.29M 5.29M 5.29M Ukupna količina 5,287,483.549108673 5,287,483.549108673 5,287,483.549108673

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sei fastUSD je $ 5.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FASTUSD je 5.29M, s ukupnom količinom od 5287483.549108673. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.28M.