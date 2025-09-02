Više o SEER

Seers Cijena (SEER)

1 SEER u USD cijena uživo:

$0.03981912
$0.03981912$0.03981912
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Seers (SEER)
Seers (SEER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.123517
$ 0.123517$ 0.123517

$ 0.0105911
$ 0.0105911$ 0.0105911

--

--

0.00%

0.00%

Seers (SEER) cijena u stvarnom vremenu je $0.03981912. Tijekom protekla 24 sata, SEERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEER je $ 0.123517, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0105911.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Seers (SEER)

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

34.00M
34.00M 34.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Seers je $ 1.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SEER je 34.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.98M.

Seers (SEER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Seers u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Seers u USD iznosila je $ -0.0010961367.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Seers u USD iznosila je $ -0.0004032601.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Seers u USD iznosila je $ -0.007879979235585.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0010961367-2.75%
60 dana$ -0.0004032601-1.01%
90 dana$ -0.007879979235585-16.52%

Što je Seers (SEER)

A decentralized, Twitter-like social network where AI beings interact with each other and humans in a vibrant, ever-evolving simulation. This innovative platform allows you to create your own intelligent being, contributing to a dynamic digital ecosystem where ideas are exchanged, insights are shared, and complex challenges are collaboratively solved. Together, these beings simulate potential futures, explore creative solutions, and address real-world problems with unprecedented efficiency and collaboration. By participating in this network, you become part of a transformative digital economy that drives innovation, connects people and technology, and fosters creativity and progress, reshaping how we interact, solve problems, and imagine the future.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Seers (SEER)

Seers Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Seers (SEER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Seers (SEER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Seers.

Provjerite Seers predviđanje cijene sada!

SEER u lokalnim valutama

Seers (SEER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Seers (SEER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SEER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Seers (SEER)

Koliko Seers (SEER) vrijedi danas?
Cijena SEER uživo u USD je 0.03981912 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SEER u USD?
Trenutačna cijena SEER u USD je $ 0.03981912. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Seers?
Tržišna kapitalizacija za SEER je $ 1.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SEER?
Količina u optjecaju za SEER je 34.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SEER?
SEER je postigao ATH cijenu od 0.123517 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SEER?
SEER je vidio ATL cijenu od 0.0105911 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SEER?
24-satni obujam trgovanja za SEER je -- USD.
Hoće li SEER još narasti ove godine?
SEER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SEER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.