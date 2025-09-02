Seers (SEER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.123517$ 0.123517 $ 0.123517 Najniža cijena $ 0.0105911$ 0.0105911 $ 0.0105911 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Seers (SEER) cijena u stvarnom vremenu je $0.03981912. Tijekom protekla 24 sata, SEERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEER je $ 0.123517, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0105911.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Seers (SEER)

Tržišna kapitalizacija $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.98M$ 3.98M $ 3.98M Količina u optjecaju 34.00M 34.00M 34.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Seers je $ 1.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SEER je 34.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.98M.