Seedworld (SWORLD) Tokenomika
Seedworld (SWORLD) Informacije
Description:
Seedworld is a UGC (user-generated content) gaming platform that allows individuals to create, explore, and monetize their unique worlds and experiences. It provides easy-to-use tools for users to design games, lands, and assets, even without coding knowledge. In this ecosystem, players can craft their own economies, trade assets, and shape the future of the platform. Seedworld combines the creative freedom of user-generated content with a decentralized economy, where creators, players, and investors alike can thrive.
What is the native utility of the $SWORLD Token? $SWORLD is the central token in the Seedworld ecosystem. $SWORLD can be used to purchase collections, lands and cosmetics $SWORLD is the only way to acquire Seedworld’s ingame currency Ame. Even if players use FIAT to purchase Ame, a portion of the funds is used to buyback and burn $SWORLD. $SWORLD is used for Lands and Seed Roots upgrades $SWORLD offers discounts for Battle Passes $SWORLD can be staked for rewards and to get free land & island NFTs $SWORLD can be farmed for rewards. Seedworld is focusing on several key verticals: Gaming: Providing players and creators with tools to build immersive games and experiences. User-Generated Content (UGC): Empowering players to craft and share their own assets, lands, and games. Virtual Economy: Creating an integrated economy where players can trade, monetize, and invest in NFTs and virtual goods. NFTs: Seedworld uses NFTs as the foundation for ownership of in-game assets, such as land, mounts, avatars, and items, giving creators control over their content. Cross-IP Collaboration: Offering a collaborative space where players and creators interact and co-develop experiences that can scale beyond traditional gaming.
How many $SWORLD tokens are there in circulation? $SWORLD Token will launch on October 23, 2024, with a total of 2,187,422,513 tokens in circulation for a total supply of 20,000,000,000 tokens. The complete breakdown is: Tokenomics: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F0drPCmXc_Yu4ExRj5Iybi5RoCQcD96sW951-fENyyU/edit?usp=sharing Who are the backers of $SWORLD? Seedworld is backed by the leading Web3gaming Incubator Seedify Where can I buy $SWORLD? Starting October 23rd, $SWORLD will be available for purchase on a number of leading decentralized exchanges and chains: Ethereum: Uniswap Base: Aerodrom Solana: Raydium BSC: Pancakeswap Arbitrum: Camelot Avalanche: LFJ
Seedworld (SWORLD) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Seedworld (SWORLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Seedworld (SWORLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Seedworld (SWORLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj SWORLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja SWORLD tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku SWORLD tokena, istražite SWORLD cijenu tokena uživo!
SWORLD Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide SWORLD? Naša SWORLD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.