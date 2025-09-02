Seedworld Cijena (SWORLD)
+0.36%
-1.93%
-9.50%
-9.50%
Seedworld (SWORLD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWORLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWORLD je $ 0.00871045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWORLD se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, -1.93% u posljednjih 24 sata i -9.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Seedworld je $ 3.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWORLD je 7.75B, s ukupnom količinom od 20000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.21M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Seedworld u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Seedworld u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Seedworld u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Seedworld u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-1.93%
|30 dana
|$ 0
|+63.68%
|60 dana
|$ 0
|+38.95%
|90 dana
|$ 0
|--
Description: Seedworld is a UGC (user-generated content) gaming platform that allows individuals to create, explore, and monetize their unique worlds and experiences. It provides easy-to-use tools for users to design games, lands, and assets, even without coding knowledge. In this ecosystem, players can craft their own economies, trade assets, and shape the future of the platform. Seedworld combines the creative freedom of user-generated content with a decentralized economy, where creators, players, and investors alike can thrive. What is the native utility of the $SWORLD Token? $SWORLD is the central token in the Seedworld ecosystem. $SWORLD can be used to purchase collections, lands and cosmetics $SWORLD is the only way to acquire Seedworld’s ingame currency Ame. Even if players use FIAT to purchase Ame, a portion of the funds is used to buyback and burn $SWORLD. $SWORLD is used for Lands and Seed Roots upgrades $SWORLD offers discounts for Battle Passes $SWORLD can be staked for rewards and to get free land & island NFTs $SWORLD can be farmed for rewards. Seedworld is focusing on several key verticals: Gaming: Providing players and creators with tools to build immersive games and experiences. User-Generated Content (UGC): Empowering players to craft and share their own assets, lands, and games. Virtual Economy: Creating an integrated economy where players can trade, monetize, and invest in NFTs and virtual goods. NFTs: Seedworld uses NFTs as the foundation for ownership of in-game assets, such as land, mounts, avatars, and items, giving creators control over their content. Cross-IP Collaboration: Offering a collaborative space where players and creators interact and co-develop experiences that can scale beyond traditional gaming. How many $SWORLD tokens are there in circulation? $SWORLD Token will launch on October 23, 2024, with a total of 2,187,422,513 tokens in circulation for a total supply of 20,000,000,000 tokens. The complete breakdown is: Tokenomics: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F0drPCmXc_Yu4ExRj5Iybi5RoCQcD96sW951-fENyyU/edit?usp=sharing Who are the backers of $SWORLD? Seedworld is backed by the leading Web3gaming Incubator Seedify Where can I buy $SWORLD? Starting October 23rd, $SWORLD will be available for purchase on a number of leading decentralized exchanges and chains: Ethereum: Uniswap Base: Aerodrom Solana: Raydium BSC: Pancakeswap Arbitrum: Camelot Avalanche: LFJ
MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!
Koliko će Seedworld (SWORLD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Seedworld (SWORLD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Seedworld.
Provjerite Seedworld predviđanje cijene sada!
Razumijevanje tokenomike Seedworld (SWORLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWORLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.