Seedworld (SWORLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00871045$ 0.00871045 $ 0.00871045 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.36% Promjena cijene (1D) -1.93% Promjena cijene (7D) -9.50% Promjena cijene (7D) -9.50%

Seedworld (SWORLD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SWORLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWORLD je $ 0.00871045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWORLD se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, -1.93% u posljednjih 24 sata i -9.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Seedworld (SWORLD)

Tržišna kapitalizacija $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.21M$ 9.21M $ 9.21M Količina u optjecaju 7.75B 7.75B 7.75B Ukupna količina 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Seedworld je $ 3.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWORLD je 7.75B, s ukupnom količinom od 20000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.21M.