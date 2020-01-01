Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Seedify NFT Space (SNFTS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs. Službena web stranica: https://snfts.seedify.fund/

Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Seedify NFT Space (SNFTS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 867.62K $ 867.62K $ 867.62K Ukupna količina: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Količina u optjecaju: $ 5.02B $ 5.02B $ 5.02B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Povijesni maksimum: $ 0.02428117 $ 0.02428117 $ 0.02428117 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00017266 $ 0.00017266 $ 0.00017266 Saznajte više o cijeni Seedify NFT Space (SNFTS)

Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Seedify NFT Space (SNFTS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SNFTS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SNFTS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SNFTS tokena, istražite SNFTS cijenu tokena uživo!

SNFTS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SNFTS? Naša SNFTS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SNFTS predviđanje cijene tokena odmah!

