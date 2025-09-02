Seedify NFT Space (SNFTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02428117$ 0.02428117 $ 0.02428117 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.61% Promjena cijene (1D) -3.88% Promjena cijene (7D) -10.78% Promjena cijene (7D) -10.78%

Seedify NFT Space (SNFTS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SNFTStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNFTS je $ 0.02428117, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNFTS se promijenio za -0.61% u posljednjih sat vremena, -3.88% u posljednjih 24 sata i -10.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Seedify NFT Space (SNFTS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Količina u optjecaju 5.02B 5.02B 5.02B Ukupna količina 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Seedify NFT Space je $ 1.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNFTS je 5.02B, s ukupnom količinom od 20000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.01M.