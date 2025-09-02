Više o SNFTS

Seedify NFT Space Cijena (SNFTS)

Neuvršten

1 SNFTS u USD cijena uživo:

$0.00020031
$0.00020031$0.00020031
-3.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Seedify NFT Space (SNFTS)
Seedify NFT Space (SNFTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02428117
$ 0.02428117$ 0.02428117

$ 0
$ 0$ 0

-0.61%

-3.88%

-10.78%

-10.78%

Seedify NFT Space (SNFTS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SNFTStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SNFTS je $ 0.02428117, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SNFTS se promijenio za -0.61% u posljednjih sat vremena, -3.88% u posljednjih 24 sata i -10.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Seedify NFT Space (SNFTS)

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

5.02B
5.02B 5.02B

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Seedify NFT Space je $ 1.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SNFTS je 5.02B, s ukupnom količinom od 20000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.01M.

Seedify NFT Space (SNFTS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Seedify NFT Space u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Seedify NFT Space u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Seedify NFT Space u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Seedify NFT Space u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.88%
30 dana$ 0-24.11%
60 dana$ 0-53.60%
90 dana$ 0--

Što je Seedify NFT Space (SNFTS)

SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Seedify NFT Space (SNFTS)

Službena web-stranica

Seedify NFT Space Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Seedify NFT Space (SNFTS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Seedify NFT Space (SNFTS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Seedify NFT Space.

Provjerite Seedify NFT Space predviđanje cijene sada!

SNFTS u lokalnim valutama

Seedify NFT Space (SNFTS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Seedify NFT Space (SNFTS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SNFTS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Seedify NFT Space (SNFTS)

Koliko Seedify NFT Space (SNFTS) vrijedi danas?
Cijena SNFTS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SNFTS u USD?
Trenutačna cijena SNFTS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Seedify NFT Space?
Tržišna kapitalizacija za SNFTS je $ 1.01M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SNFTS?
Količina u optjecaju za SNFTS je 5.02B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SNFTS?
SNFTS je postigao ATH cijenu od 0.02428117 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SNFTS?
SNFTS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SNFTS?
24-satni obujam trgovanja za SNFTS je -- USD.
Hoće li SNFTS još narasti ove godine?
SNFTS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SNFTS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.