SEDUX AI (SEDUX) Tokenomika

SEDUX AI (SEDUX) Informacije SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection. Službena web stranica: https://sedux.live/ Bijela knjiga: https://seduxai.gitbook.io/sedux.live Kupi SEDUX odmah!

SEDUX AI (SEDUX) Tokenomika i analiza cijena
Tržišna kapitalizacija: $ 54.15K
Ukupna količina: $ 982.09M
Količina u optjecaju: $ 965.31M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 55.09K
Povijesni maksimum: $ 0.00193357
Povijesni minimum: $ 0
Trenutna cijena: $ 0

SEDUX AI (SEDUX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SEDUX AI (SEDUX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SEDUX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SEDUX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SEDUX tokena, istražite SEDUX cijenu tokena uživo!

