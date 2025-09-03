SEDUX AI (SEDUX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00193357$ 0.00193357 $ 0.00193357 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.72% Promjena cijene (7D) +5.72%

SEDUX AI (SEDUX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SEDUXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEDUX je $ 0.00193357, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEDUX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SEDUX AI (SEDUX)

Tržišna kapitalizacija $ 33.57K$ 33.57K $ 33.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.16K$ 34.16K $ 34.16K Količina u optjecaju 965.31M 965.31M 965.31M Ukupna količina 982,092,055.279916 982,092,055.279916 982,092,055.279916

Trenutačna tržišna kapitalizacija SEDUX AI je $ 33.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SEDUX je 965.31M, s ukupnom količinom od 982092055.279916. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.16K.