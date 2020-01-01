Second World Games (SWIO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Second World Games (SWIO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Second World Games (SWIO) Informacije The primary token powering Second World Games ecosystem: Use, transfer and win SWIO across all Second World Games

In-game tournaments and leagues with SWIO rewards

Bet SWIO against other players in PVP battles

Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY Službena web stranica: https://secondworld.io Kupi SWIO odmah!

Second World Games (SWIO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Second World Games (SWIO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.21K $ 9.21K $ 9.21K Ukupna količina: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Količina u optjecaju: $ 7.02M $ 7.02M $ 7.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 196.69K $ 196.69K $ 196.69K Povijesni maksimum: $ 0.255872 $ 0.255872 $ 0.255872 Povijesni minimum: $ 0.00130543 $ 0.00130543 $ 0.00130543 Trenutna cijena: $ 0.00131129 $ 0.00131129 $ 0.00131129 Saznajte više o cijeni Second World Games (SWIO)

Second World Games (SWIO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Second World Games (SWIO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SWIO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SWIO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SWIO tokena, istražite SWIO cijenu tokena uživo!

SWIO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SWIO? Naša SWIO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SWIO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!