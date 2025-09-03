Više o SWIO

Second World Games Logotip

Second World Games Cijena (SWIO)

Neuvršten

1 SWIO u USD cijena uživo:

$0.00131129
$0.00131129$0.00131129
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Second World Games (SWIO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:54:32 (UTC+8)

Second World Games (SWIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.255872
$ 0.255872$ 0.255872

$ 0.00130543
$ 0.00130543$ 0.00130543

--

--

+0.00%

+0.00%

Second World Games (SWIO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00131129. Tijekom protekla 24 sata, SWIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWIO je $ 0.255872, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00130543.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWIO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Second World Games (SWIO)

$ 9.21K
$ 9.21K$ 9.21K

--
----

$ 196.69K
$ 196.69K$ 196.69K

7.02M
7.02M 7.02M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Second World Games je $ 9.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWIO je 7.02M, s ukupnom količinom od 150000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.69K.

Second World Games (SWIO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Second World Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Second World Games u USD iznosila je $ -0.0000483283.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Second World Games u USD iznosila je $ -0.0001568790.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Second World Games u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0000483283-3.68%
60 dana$ -0.0001568790-11.96%
90 dana$ 0--

Što je Second World Games (SWIO)

The primary token powering Second World Games ecosystem: - Use, transfer and win SWIO across all Second World Games - In-game tournaments and leagues with SWIO rewards - Bet SWIO against other players in PVP battles - Gamified SWIO staking: Complete different in-game tasks to increase your APY

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Second World Games (SWIO)

Službena web-stranica

Second World Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Second World Games (SWIO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Second World Games (SWIO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Second World Games.

Provjerite Second World Games predviđanje cijene sada!

SWIO u lokalnim valutama

Second World Games (SWIO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Second World Games (SWIO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SWIO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Second World Games (SWIO)

Koliko Second World Games (SWIO) vrijedi danas?
Cijena SWIO uživo u USD je 0.00131129 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SWIO u USD?
Trenutačna cijena SWIO u USD je $ 0.00131129. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Second World Games?
Tržišna kapitalizacija za SWIO je $ 9.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SWIO?
Količina u optjecaju za SWIO je 7.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SWIO?
SWIO je postigao ATH cijenu od 0.255872 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SWIO?
SWIO je vidio ATL cijenu od 0.00130543 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SWIO?
24-satni obujam trgovanja za SWIO je -- USD.
Hoće li SWIO još narasti ove godine?
SWIO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SWIO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
