Second World Games (SWIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.255872$ 0.255872 $ 0.255872 Najniža cijena $ 0.00130543$ 0.00130543 $ 0.00130543 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.00% Promjena cijene (7D) +0.00%

Second World Games (SWIO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00131129. Tijekom protekla 24 sata, SWIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SWIO je $ 0.255872, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00130543.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SWIO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Second World Games (SWIO)

Tržišna kapitalizacija $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 196.69K$ 196.69K $ 196.69K Količina u optjecaju 7.02M 7.02M 7.02M Ukupna količina 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Second World Games je $ 9.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SWIO je 7.02M, s ukupnom količinom od 150000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.69K.