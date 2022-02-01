Seba (SEBA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Seba (SEBA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Seba (SEBA) Informacije SEBA token is one of the leading tokens currently in the Crypto market that is directly connected to animations and video marketing. SEBA token platforms offer a plethora of unique features and opportunities to its investor;purchasing animations is amongst them. Investors looking for animated videos or animations, in general, can purchase animations for their business. SEBA token also makes it easier for animators to purchase or sell animations on the market through SEBA NFT. Službena web stranica: https://sebatoken.com/ Bijela knjiga: https://sebatoken.com/wp-content/uploads/2022/02/Sebatoken.pdf-3.pdf Kupi SEBA odmah!

Seba (SEBA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Seba (SEBA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 174.09K $ 174.09K $ 174.09K Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 195.00M $ 195.00M $ 195.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 223.20K $ 223.20K $ 223.20K Povijesni maksimum: $ 0.00902776 $ 0.00902776 $ 0.00902776 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00089279 $ 0.00089279 $ 0.00089279 Saznajte više o cijeni Seba (SEBA)

Seba (SEBA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Seba (SEBA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SEBA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SEBA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SEBA tokena, istražite SEBA cijenu tokena uživo!

