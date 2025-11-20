Seascape Crowns Cijena danas

Trenutačna cijena Seascape Crowns (CWS) danas je $ 0.085299, s promjenom od 4.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CWS u USD je $ 0.085299 po CWS.

Seascape Crowns trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 648,824, s količinom u optjecaju od 7.65M CWS. Tijekom posljednja 24 sata, CWS trgovao je između $ 0.076559 (niska) i $ 0.086857 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 61.33, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.063296.

U kratkoročnim performansama, CWS se kretao +0.29% u posljednjem satu i -26.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Seascape Crowns (CWS)

Tržišna kapitalizacija $ 648.82K$ 648.82K $ 648.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 648.82K$ 648.82K $ 648.82K Količina u optjecaju 7.65M 7.65M 7.65M Ukupna količina 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575 7,645,850.9663491575

Trenutačna tržišna kapitalizacija Seascape Crowns je $ 648.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CWS je 7.65M, s ukupnom količinom od 7645850.9663491575. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 648.82K.