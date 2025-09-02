SEAMANIA (SEAMANIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03946886$ 0.03946886 $ 0.03946886 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) +1.44% Promjena cijene (7D) -1.17% Promjena cijene (7D) -1.17%

SEAMANIA (SEAMANIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SEAMANIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SEAMANIA je $ 0.03946886, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SEAMANIA se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, +1.44% u posljednjih 24 sata i -1.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SEAMANIA (SEAMANIA)

Tržišna kapitalizacija $ 236.19K$ 236.19K $ 236.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 236.19K$ 236.19K $ 236.19K Količina u optjecaju 999.74M 999.74M 999.74M Ukupna količina 999,736,868.376518 999,736,868.376518 999,736,868.376518

Trenutačna tržišna kapitalizacija SEAMANIA je $ 236.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SEAMANIA je 999.74M, s ukupnom količinom od 999736868.376518. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 236.19K.