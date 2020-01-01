Seal (SEAL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Seal (SEAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Seal (SEAL) Informacije JoeLee ($SEAL) is a meme token deployed on the XRP Ledger (XRPL), created to pay tribute to one of the earliest genesis wallets activated by Ripple (then OpenCoin)- "JoeLee" nicknamed "SEAL". The project pays homage to XRP’s deep history while leveraging the speed, efficiency, and decentralized nature of the XRPL while cultivating an engaged community around storytelling, art, and legacy. With its unique narrative and strong community, JoeLee ($SEAL) grows naturally as more supporters join the movement. Službena web stranica: https://sealxrp.com/ Kupi SEAL odmah!

Seal (SEAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Seal (SEAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 937.52K $ 937.52K $ 937.52K Ukupna količina: $ 521.73B $ 521.73B $ 521.73B Količina u optjecaju: $ 521.73B $ 521.73B $ 521.73B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 937.52K $ 937.52K $ 937.52K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Seal (SEAL)

Seal (SEAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Seal (SEAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SEAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SEAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SEAL tokena, istražite SEAL cijenu tokena uživo!

