Seal Dog (SOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00109646$ 0.00109646 $ 0.00109646 Najniža cijena $ 0.00000139$ 0.00000139 $ 0.00000139 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -20.81% Promjena cijene (7D) -20.81%

Seal Dog (SOG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000147. Tijekom protekla 24 sata, SOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SOG je $ 0.00109646, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000139.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -20.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Seal Dog (SOG)

Tržišna kapitalizacija $ 12.45K$ 12.45K $ 12.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.45K$ 12.45K $ 12.45K Količina u optjecaju 8.45B 8.45B 8.45B Ukupna količina 8,454,596,390.261579 8,454,596,390.261579 8,454,596,390.261579

Trenutačna tržišna kapitalizacija Seal Dog je $ 12.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SOG je 8.45B, s ukupnom količinom od 8454596390.261579. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.45K.