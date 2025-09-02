Više o SDOLA

sDOLA Logotip

sDOLA Cijena (SDOLA)

Neuvršten

1 SDOLA u USD cijena uživo:

$1.15
$1.15$1.15
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena sDOLA (SDOLA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:41:17 (UTC+8)

sDOLA (SDOLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24-satna najniža cijena
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24-satna najviša cijena

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.017
$ 1.017$ 1.017

-0.00%

-0.06%

-0.04%

-0.04%

sDOLA (SDOLA) cijena u stvarnom vremenu je $1.15. Tijekom protekla 24 sata, SDOLAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.15 i najviše cijene $ 1.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SDOLA je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.017.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SDOLA se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -0.04% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu sDOLA (SDOLA)

$ 28.68M
$ 28.68M$ 28.68M

--
----

$ 29.08M
$ 29.08M$ 29.08M

24.98M
24.98M 24.98M

25,331,865.74577071
25,331,865.74577071 25,331,865.74577071

Trenutačna tržišna kapitalizacija sDOLA je $ 28.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SDOLA je 24.98M, s ukupnom količinom od 25331865.74577071. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.08M.

sDOLA (SDOLA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz sDOLA u USD iznosila je $ -0.000749771201652.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz sDOLA u USD iznosila je $ +0.0034805900.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz sDOLA u USD iznosila je $ +0.0116544450.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz sDOLA u USD iznosila je $ +0.0181722567355679.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000749771201652-0.06%
30 dana$ +0.0034805900+0.30%
60 dana$ +0.0116544450+1.01%
90 dana$ +0.0181722567355679+1.61%

Što je sDOLA (SDOLA)

sDOLA is a yield-bearing, synthetic stablecoin that derives its yield from Inverse Finance’s FiRM fixed rate lending market revenues. Users who stake DOLA receive a constant stream of DBR’s, which are auto-compounded into more DOLA, resulting in yield-bearing sDOLA.

sDOLA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će sDOLA (SDOLA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših sDOLA (SDOLA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za sDOLA.

Provjerite sDOLA predviđanje cijene sada!

SDOLA u lokalnim valutama

sDOLA (SDOLA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike sDOLA (SDOLA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SDOLA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o sDOLA (SDOLA)

Koliko sDOLA (SDOLA) vrijedi danas?
Cijena SDOLA uživo u USD je 1.15 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SDOLA u USD?
Trenutačna cijena SDOLA u USD je $ 1.15. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija sDOLA?
Tržišna kapitalizacija za SDOLA je $ 28.68M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SDOLA?
Količina u optjecaju za SDOLA je 24.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SDOLA?
SDOLA je postigao ATH cijenu od 1.18 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SDOLA?
SDOLA je vidio ATL cijenu od 1.017 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SDOLA?
24-satni obujam trgovanja za SDOLA je -- USD.
Hoće li SDOLA još narasti ove godine?
SDOLA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SDOLA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
