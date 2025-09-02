sDOLA (SDOLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24-satna najniža cijena $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24-satna najviša cijena $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Najviša cijena ikada $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Najniža cijena $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.06% Promjena cijene (7D) -0.04% Promjena cijene (7D) -0.04%

sDOLA (SDOLA) cijena u stvarnom vremenu je $1.15. Tijekom protekla 24 sata, SDOLAtrgovalo je između najniže cijene $ 1.15 i najviše cijene $ 1.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SDOLA je $ 1.18, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.017.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SDOLA se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu sDOLA (SDOLA)

Tržišna kapitalizacija $ 28.68M$ 28.68M $ 28.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.08M$ 29.08M $ 29.08M Količina u optjecaju 24.98M 24.98M 24.98M Ukupna količina 25,331,865.74577071 25,331,865.74577071 25,331,865.74577071

Trenutačna tržišna kapitalizacija sDOLA je $ 28.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SDOLA je 24.98M, s ukupnom količinom od 25331865.74577071. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.08M.