Scuba Dog (SCUBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00368878$ 0.00368878 $ 0.00368878 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.58% Promjena cijene (1D) -0.47% Promjena cijene (7D) -2.89% Promjena cijene (7D) -2.89%

Scuba Dog (SCUBA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SCUBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCUBA je $ 0.00368878, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCUBA se promijenio za +1.58% u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i -2.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Scuba Dog (SCUBA)

Tržišna kapitalizacija $ 65.88K$ 65.88K $ 65.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 65.88K$ 65.88K $ 65.88K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scuba Dog je $ 65.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCUBA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.88K.