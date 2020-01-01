Screaming Hyrax ($MAMA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Screaming Hyrax ($MAMA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Screaming Hyrax ($MAMA) Informacije This meme project is centered around a viral meme that has gained significant traction on social media. It aims to explore and expand on the themes, humor, and visuals of the original meme. By creating new iterations or adaptations, the project encourages engagement and interaction, allowing users to contribute their own takes and interpretations, thereby fostering a sense of community around the shared experience of the meme. Službena web stranica: https://mamathescreaminghyrax.com/mamaonsol Kupi $MAMA odmah!

Screaming Hyrax ($MAMA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Screaming Hyrax ($MAMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.37K Ukupna količina: $ 998.76M Količina u optjecaju: $ 998.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.37K Povijesni maksimum: $ 0.00551756 Povijesni minimum: $ 0.00001942 Trenutna cijena: $ 0

Screaming Hyrax ($MAMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Screaming Hyrax ($MAMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $MAMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $MAMA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $MAMA tokena, istražite $MAMA cijenu tokena uživo!

$MAMA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $MAMA? Naša $MAMA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $MAMA predviđanje cijene tokena odmah!

