Scrat (SCRAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00132703 24-satna najniža cijena $ 0.00139919 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.771105 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.12% Promjena cijene (1D) +0.75% Promjena cijene (7D) +5.24%

Scrat (SCRAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00137507. Tijekom protekla 24 sata, SCRATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00132703 i najviše cijene $ 0.00139919, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCRAT je $ 0.771105, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCRAT se promijenio za -1.12% u posljednjih sat vremena, +0.75% u posljednjih 24 sata i +5.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Scrat (SCRAT)

Tržišna kapitalizacija $ 138.44K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 138.44K Količina u optjecaju 99.98M Ukupna količina 99,980,063.648766

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scrat je $ 138.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCRAT je 99.98M, s ukupnom količinom od 99980063.648766. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.44K.