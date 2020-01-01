ScPrime (SCP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ScPrime (SCP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ScPrime (SCP) Informacije ScPrime is an enterprise-grade object storage cloud architecture based on sharing-economy at global scale to service large, unstructured data. Backup and disaster recovery for mid-market or small/medium enterprise is the first "go to market" with potential follow-ups to include surveillance footage, IoT, medical scanner images and more. Public cloud adoption is growing exponentially with the trend away from centralized architectures. This is the Distributed Datacenter. Službena web stranica: https://scpri.me/

ScPrime (SCP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ScPrime (SCP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Ukupna količina: $ 56.19M $ 56.19M $ 56.19M Količina u optjecaju: $ 56.19M $ 56.19M $ 56.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Povijesni maksimum: $ 3.47 $ 3.47 $ 3.47 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.03844091 $ 0.03844091 $ 0.03844091 Saznajte više o cijeni ScPrime (SCP)

ScPrime (SCP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ScPrime (SCP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCP tokena, istražite SCP cijenu tokena uživo!

