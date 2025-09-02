ScPrime (SCP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03658958 24-satna najniža cijena $ 0.04700775 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 3.47 Najniža cijena $ 0.00000542 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -18.89% Promjena cijene (7D) -24.08%

ScPrime (SCP) cijena u stvarnom vremenu je $0.03812585. Tijekom protekla 24 sata, SCPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03658958 i najviše cijene $ 0.04700775, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCP je $ 3.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000542.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCP se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -18.89% u posljednjih 24 sata i -24.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ScPrime (SCP)

Tržišna kapitalizacija $ 2.14M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.14M Količina u optjecaju 56.19M Ukupna količina 56,186,335.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ScPrime je $ 2.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCP je 56.19M, s ukupnom količinom od 56186335.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.14M.