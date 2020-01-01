Scoutly AI (SCOUT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Scoutly AI (SCOUT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Scoutly AI (SCOUT) Informacije

Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg.

Službena web stranica:
https://scoutly.gg/

Scoutly AI (SCOUT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Scoutly AI (SCOUT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 129.85K
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 1.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 129.85K
Povijesni maksimum:
$ 0.01701504
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00012914
Scoutly AI (SCOUT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Scoutly AI (SCOUT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj SCOUT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja SCOUT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku SCOUT tokena, istražite SCOUT cijenu tokena uživo!

SCOUT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide SCOUT? Naša SCOUT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.