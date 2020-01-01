Scoutly AI (SCOUT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Scoutly AI (SCOUT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Scoutly AI (SCOUT) Informacije Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg. Službena web stranica: https://scoutly.gg/ Kupi SCOUT odmah!

Scoutly AI (SCOUT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Scoutly AI (SCOUT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 129.85K $ 129.85K $ 129.85K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 129.85K $ 129.85K $ 129.85K Povijesni maksimum: $ 0.01701504 $ 0.01701504 $ 0.01701504 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012914 $ 0.00012914 $ 0.00012914 Saznajte više o cijeni Scoutly AI (SCOUT)

Scoutly AI (SCOUT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Scoutly AI (SCOUT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SCOUT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SCOUT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SCOUT tokena, istražite SCOUT cijenu tokena uživo!

SCOUT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide SCOUT? Naša SCOUT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte SCOUT predviđanje cijene tokena odmah!

