Scoutly AI (SCOUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01701504$ 0.01701504 $ 0.01701504 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.31% Promjena cijene (1D) -0.64% Promjena cijene (7D) +1.23% Promjena cijene (7D) +1.23%

Scoutly AI (SCOUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SCOUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCOUT je $ 0.01701504, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCOUT se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, -0.64% u posljednjih 24 sata i +1.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Scoutly AI (SCOUT)

Tržišna kapitalizacija $ 131.21K$ 131.21K $ 131.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 131.21K$ 131.21K $ 131.21K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scoutly AI je $ 131.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCOUT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.21K.