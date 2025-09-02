Više o SCOUT

Scoutly AI Cijena (SCOUT)

1 SCOUT u USD cijena uživo:

$0.00013126
$0.00013126$0.00013126
-0.60%1D
Grafikon aktualnih cijena Scoutly AI (SCOUT)
Scoutly AI (SCOUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01701504
$ 0.01701504$ 0.01701504

$ 0
$ 0$ 0

+0.31%

-0.64%

+1.23%

+1.23%

Scoutly AI (SCOUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SCOUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SCOUT je $ 0.01701504, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SCOUT se promijenio za +0.31% u posljednjih sat vremena, -0.64% u posljednjih 24 sata i +1.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Scoutly AI (SCOUT)

$ 131.21K
$ 131.21K$ 131.21K

--
----

$ 131.21K
$ 131.21K$ 131.21K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scoutly AI je $ 131.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SCOUT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.21K.

Scoutly AI (SCOUT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Scoutly AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Scoutly AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Scoutly AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Scoutly AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.64%
30 dana$ 0+11.03%
60 dana$ 0+8.44%
90 dana$ 0--

Što je Scoutly AI (SCOUT)

Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg.

Resurs Scoutly AI (SCOUT)

Službena web-stranica

Scoutly AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Scoutly AI (SCOUT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Scoutly AI (SCOUT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Scoutly AI.

Provjerite Scoutly AI predviđanje cijene sada!

SCOUT u lokalnim valutama

Scoutly AI (SCOUT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Scoutly AI (SCOUT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SCOUT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Scoutly AI (SCOUT)

Koliko Scoutly AI (SCOUT) vrijedi danas?
Cijena SCOUT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SCOUT u USD?
Trenutačna cijena SCOUT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Scoutly AI?
Tržišna kapitalizacija za SCOUT je $ 131.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SCOUT?
Količina u optjecaju za SCOUT je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SCOUT?
SCOUT je postigao ATH cijenu od 0.01701504 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SCOUT?
SCOUT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SCOUT?
24-satni obujam trgovanja za SCOUT je -- USD.
Hoće li SCOUT još narasti ove godine?
SCOUT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SCOUT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.