Scout Protocol Token (DEV) Tokenomika

Scout Protocol Token (DEV) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Scout Protocol Token (DEV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Scout Protocol Token (DEV) Informacije

Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space.

Službena web stranica:
https://scoutgame.xyz/
Bijela knjiga:
https://docs.google.com/document/d/1xAiP9jS_DOWzjJXHrEXLAkCEAFE1QrInkvMkgGPO2Pk/edit?tab=t.0#heading=h.7mt6tveomd71

Scout Protocol Token (DEV) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Scout Protocol Token (DEV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 31.25M
$ 31.25M$ 31.25M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 894.30M
$ 894.30M$ 894.30M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 34.94M
$ 34.94M$ 34.94M
Povijesni maksimum:
$ 0.04382039
$ 0.04382039$ 0.04382039
Povijesni minimum:
$ 0.02312087
$ 0.02312087$ 0.02312087
Trenutna cijena:
$ 0.03491621
$ 0.03491621$ 0.03491621

Scout Protocol Token (DEV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Scout Protocol Token (DEV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DEV tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DEV tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DEV tokena, istražite DEV cijenu tokena uživo!

DEV Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DEV? Naša DEV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.