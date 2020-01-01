Scout Protocol Token (DEV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Scout Protocol Token (DEV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Scout Protocol Token (DEV) Informacije Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space. Službena web stranica: https://scoutgame.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/1xAiP9jS_DOWzjJXHrEXLAkCEAFE1QrInkvMkgGPO2Pk/edit?tab=t.0#heading=h.7mt6tveomd71 Kupi DEV odmah!

Scout Protocol Token (DEV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Scout Protocol Token (DEV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.25M $ 31.25M $ 31.25M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 894.30M $ 894.30M $ 894.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.94M $ 34.94M $ 34.94M Povijesni maksimum: $ 0.04382039 $ 0.04382039 $ 0.04382039 Povijesni minimum: $ 0.02312087 $ 0.02312087 $ 0.02312087 Trenutna cijena: $ 0.03491621 $ 0.03491621 $ 0.03491621 Saznajte više o cijeni Scout Protocol Token (DEV)

Scout Protocol Token (DEV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Scout Protocol Token (DEV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEV tokena, istražite DEV cijenu tokena uživo!

DEV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DEV? Naša DEV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DEV predviđanje cijene tokena odmah!

