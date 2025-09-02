Scout Protocol Token (DEV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03443774 $ 0.03443774 $ 0.03443774 24-satna najniža cijena $ 0.03714701 $ 0.03714701 $ 0.03714701 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03443774$ 0.03443774 $ 0.03443774 24-satna najviša cijena $ 0.03714701$ 0.03714701 $ 0.03714701 Najviša cijena ikada $ 0.04382039$ 0.04382039 $ 0.04382039 Najniža cijena $ 0.02312087$ 0.02312087 $ 0.02312087 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) -3.01% Promjena cijene (7D) -3.01%

Scout Protocol Token (DEV) cijena u stvarnom vremenu je $0.03637802. Tijekom protekla 24 sata, DEVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03443774 i najviše cijene $ 0.03714701, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEV je $ 0.04382039, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02312087.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEV se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i -3.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Scout Protocol Token (DEV)

Tržišna kapitalizacija $ 31.86M$ 31.86M $ 31.86M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.63M$ 35.63M $ 35.63M Količina u optjecaju 894.30M 894.30M 894.30M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Scout Protocol Token je $ 31.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DEV je 894.30M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.63M.